Desde a posse a prefeita Sheila Mosso (DEM) adotou uma política de valorização dos servidores municipais, garantindo pagamento de salários rigorosamente em dia e, na medida do possível, concedendo benefícios sob a forma de elevação dos vencimentos através de mecanismos legais e dentro da realidade econômica do Município.

E nesta quarta-feira 26, mais uma vez tal política de confirmou com a incorporação do pagamento do ticket-alimentação e vale-transporte, com majoração dos valores em relação ao que era pago no ano passado, além de estender o segundo benefício a todos os servidores, independente do regime de contratação.

Vale a pena resgatar o histórico relacionado a estas bonificações ao longo da atual gestão. Em 2.017, quando assumiu o cargo no primeiro mandato, a prefeita inseriu o benefício do ticket-alimentação após estudo, e o implantou com o valor de R$ 150,00.

No ano seguinte foi criado o vale-transporte, que na época do lançamento tinha o valor de R$ 80,00, beneficiando os funcionários com acréscimo de R$ 230,00. Tudo feito de forma estudada, com estudos de impacto econômico e dentro da realidade da arrecadação municipal.

Assim, em 2.019 foi possível elevar o ticket-alimentação em 100%, subindo para R$ 300,00, concedendo aumento real de salário e dando mais poder de compra aos servidores. No início de 2020, a prefeita fez mais um aumento considerável no valor do benefício, elevando-o para R$ 500,00, e ao mesmo tempo elevou de R$ 80,00 para R$ 100,00 o vale-transporte.

O ano de 2021 a prefeita passou a trabalhar já com a valorização da classe dos professores, pois melhor que rateios de sobras de verbas o que poderia ocasionar no futuro problemas na justiça, a prefeita buscou juntos a os demais investir na capacitação e melhorias nas condições de trabalho, como a entrega de notebooks e materiais para atender de.maneira digna os educadores, além dois estabelecimentos escolares. Além disso, os professores receberam o retroativo ao piso salarial de 2021.

Já no início de 2.022, após consulta à equipe da Fazenda da administração, ficou decidido que o valor do ticket-alimentação seria elevado para R$ 700,00 reais, e o vale-transporte que antes era concedido apenas aos funcionários efetivos passa a ser pago a todo o funcionalismo, ou seja, efetivos e comissionados, que passa a ser de R$ 200,00.

O aumento incorporado ao salário foi disponibilizado aos servidores junto com o pagamento do salário de janeiro, e entrou na conta dos trabalhadores nesta quarta-feira 26.