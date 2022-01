A funcionária pública aposentada Anaru Martins Leite, que é graduada em Administração e Psicologia e dispõe de várias especializações em ambas as áreas, resolveu colocar seu nome à disposição da comunidade para pleitear uma vaga na disputa por cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Moradora de Ji-Paraná desde 1.971, ela tem vasto histórico de ações voltadas à comunidade tanto em entidades filantrópicas quanto no campo Evangelístico. Conhecedora da realidade do Município graças a longo período de atividades como servidora pública e voluntária, Anaru se considera preparada para exercer mandato como deputada estadual.

A pré-candidata está filiada do PDT, mas tem propostas de outras legendas, e está avaliando as ofertas para definir o grupo que venha a somar com seus projeto e no qual ela também possa agregar.

Suas metas em eventual exercício de mandato são apoio às famílias, aos menos favorecidos, aos cristãos e servidores Públicos, assim como buscar investimentos para a Saúde e Educação e ao setor produtivo, bem como apoio ao esporte e ao social.

Tendo no currículo 38 de trabalho como funcionária pública Tributarista na SEFIN, Anaru já disputou eleição, concorrendo a vice-prefeita de Ji-Paraná pelo PDT, além de ter atuado como assessora em várias campanhas, e agora pretende trabalhar para o seu projeto como parte principal e não como coadjuvante.

Ela defende a renovação na política estadual em âmbito do Legislativo, tanto na bancada federal quanto na ALE, pois entende que existem algumas pessoas que ocupam cargos e que as vezes não se mostram preparados, bem como não respondendo o anseio da população.

“Sinto-me preparada tecnicamente e espiritualmente, e acredito que é possível fazer uma política séria e voltada ao anseios da população. Se Deus nos der a oportunidade de ocupar o cargo eletivo farei o melhor para a população e para o Estado de Rondônia”, destacou a pré-candidata.