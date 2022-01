Coronel Chrisóstomo, deputado da base aliada do Presidente Bolsonaro, e o único parlamentar federal bolsorista de Rondônia se encontra com o Presidente para tratar de temas importantes, como a transposição de servidores do estado para a união, povos indígenas, saúde, infra-estrutura, hidrelétricas Santo Antônio e Jirau e também da vinda do Presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 03 de Fevereiro para Rondônia.

“Numa audiência pautada aos interesses do Estado de Rondônia, hoje, tive a oportunidade de colocar na mesa do presidente Jair Bolsonaro as minhas metas governista para 2022. Tratei de temas de: povos indígenas no Estado; saúde pública, hidroelétricas Santo Antônio e Jirau; empresários do agronegócio; infra-instrutora, transposição e a vinda à Rondônia em 03 de fevereiro próximo, além de eleições 2022 e a minha reeleição. Agora, vamos convidar os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para uma grande motociata, recebê-lo dia 03 no aeroporto e mostrar para o Brasil o nosso carinho ao nosso chefe maior de Estado”, disse Coronel Chrisóstomo em um post em suas redes sociais.

O deputado destaca ainda que está organizando uma grande motociata para o Presidente Jair Bolsonaro e convida a todos do estado a estar na Capital no próximo dia 03 de Fevereiro, para participar desde evento que costuma ser único nos estados, onde o próprio Presidente Bolsonaro é quem puxa a fila.