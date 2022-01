Na manhã de quinta-feira, 27, as equipes técnicas e trabalhadores já estavam no local executando a topografia e preparação do solo.

Os dois trechos compreendem, em sua totalidade, mais de 1,3 mil metros de extensão que irão receber o asfaltamento completo, com trabalhos de drenagem e meio-fio. Os serviços já foram iniciados pela empresa terceirizada.

O valor da obra é proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Chrisóstomo.

“É gratificante ver importantes obras sendo realizadas pela prefeitura de Porto Velho, cujos recursos são oriundos de minhas emendas parlamentares federais. Entre muitas ruas que serão asfaltadas com drenagem, segue os trabalhos nas Ruas Itatiaia e Farrapos, Zona Leste da Capital”, disse o parlamentar.

Para os moradores desta localidade as expectativas são as melhores possíveis, pois há uma mudança na qualidade de vida. Há moradores que a mais de uma década aguarda esta pavimentação, um sonho realizado para muitos deles que aguarda ansiosamente agora pelo término da obra.

“Quando vim morar aqui, tínhamos um vale a céu aberto. Com o tempo, recebemos trabalhos de bueiros. Mesmo assim, nossas lutas ainda eram constantes. No verão, tínhamos que lidar com a poeira. Era tanta, que muitas vezes nem abria o bazar. Já no inverno, o incômodo era com a lama. Agora, vendo as equipes trabalhando, estamos na esperança de que as coisas melhorem mais”, declarou dona Aldenice Assunção, moradora e comerciante no bairro.

A execução dos serviços faz parte da ampliação do pacote de obras já iniciado pela Prefeitura no bairro São Francisco. Quem transita pelas ruas do bairro nota-se a diferença de cenário, que agora conta com mais fluidez na trafegabilidade tanto de veículos, quanto pedestres, além da segurança, e isto só está sendo possível através de emendas destinadas do deputado Coronel Chrisóstomo em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Velho.