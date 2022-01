Ouvido dias atrás na cidade de Alto Paraíso pela reportagem do Extra de Rondônia, Alex Redano (Republicanos) falou sobre sua expectativa com relação as eleições de outubro sob o ponto de vista de sua legenda.

O deputado afirmou que o partido está finalizando a composição das nominatas para o Legislativo Estadual e Câmara dos Deputados, e tem como meta ampliar a representação na ALE, além de conseguir ter uma composição viável eleitoralmente para a Câmara Federal.

O partido está organizado e fortalecido, com bons nomes de projeção em pólos importantes do Estado, o que favorece a formação das nominatas, na avaliação de Redano.

Por outro lado, nas eleições majoritárias, apesar de seu nome ter sido cotado internamente para a disputa ao Senado Federal, ele pretende mesmo tentar a reeleição e, se for bem-sucedido buscará manter-se na presidência da Assembléia Legislativa.

Já com relação à sucessão estadual , a proximidade com o governador Marcos Rocha aponta para apoio à busca por reeleição do Chefe do Executivo.