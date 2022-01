Um homem de 72 anos, foi salvo pelo vizinho de apartamento na noite de quinta-feira, 27, após a geladeira de sua casa apresentar defeito e pegar fogo, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima que mora num apartamento na Rua 1509 com a Rua 1506, no bairro Cristo Rei, estava dormindo quando o aparelho doméstico teria entrado em curto devido goteiras que caía em cima do motor.

O vizinho percebeu fumaça saindo do local e chamou o locatário, mas ele não acordava, com isso, quebrou a janela e entrou por ela para salvar o idoso.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e apaziguou a situação.