Tendo obtido mais de 26,5 mil votos à deputado federal nas eleições de 2.018, Lucas Folador confirma que é pré-candidato à Câmara Federal este ano.

Ex-prefeito de Ariquemes na gestão passada e atual primeiro suplente no DEM, ele é filho do deputado estadual Adelino Folador, tem a região do Vale do Jamari como área de representação e atualmente está lotado na Emater, onde exerce a função de Assessor do Diretor-Presidente do órgão estadual.

Lucas vem articulando a pré-candidatura junto a autoridades e líderes comunitários dos mais diversos segmentos das cidades do entorno de Ariquemes e região, destacando a necessidade que este poro regional apresenta de ter representação genuína na Câmara Federal.

O projeto vem avançando e está se consolidando ao longo do tempo, fruto da dedicação de Folador e seu grupo, obtendo cada vez mais adesão.

“Precisamos ter participação na vida política de nosso Município, região, Estado e do Brasil, para mudar o que está errado e avançar de forma positiva em direção ao futuro. Temos um projeto coerente e uma proposta bem elaborada a apresentar ao povo de Rondônia, e no momento adequado estaremos à disposição para representar o nosso povo, se esta for a vontade do grupo do qual faço parte e da população de meu Estado”, afirmou o pré-candidato ao Extra de Rondônia na última sexta-feira, ocasião em que cumpria agenda o governo estadual na cidade de Alto Paraíso.