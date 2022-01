O Governo do Estado, preocupado com os efeitos da pandemia, encaminhou e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO) aprovou Lei autorizando a prorrogação para 30/12/2022 o vencimento do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) das agências de turismo, transportes escolares e de motoristas de aplicativos, em relação ao exercício de 2022.

A prorrogação aplica-se aos veículos cadastrados no Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), cujas informações sejam disponibilizadas por aquela Autarquia à Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), bem como cadastrados e habilitados nas Prefeituras do Estado.