A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social de Alto Paraíso, através do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), desenvolveu programação de cinco dias neste mês de fevereiro para promover uma grande campanha de conscientização popular a respeito do enfrentamento do problema do uso de drogas lícitas e ilícitas na cidade.

A realização foi determinada e incentivada pela Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, Tereza Pavan, assim como pelo prefeito João Pavan.

A ideia surgiu após a realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental, realizada há duas semanas, ocasião em que o CRAS apresentou à sociedade civil organizada do Município o cenário atual acerca da questão, revelando que há uma grande necessidade de se estabelecer políticas públicas e ações contra a demanda existente na cidade.

De acordo com os dados apurados, o uso de substâncias capazes de alterar o estado de consciência das pessoas, sejam elas lícitas ou ilícitas, ou seja, álcool e drogas, é o pano de fundo na incidência de diversos tipos de crimes, além de provocar forte impacto social nas famílias, assim como grande demanda no sistema de saúde.

Furtos, negligência com menores, agressões, lesões corporais, homicídios, violência doméstica a e acidentes de trânsito registrados na cidade quase sempre tem como ingrediente o uso de drogas ou álcool.

Assim, aproveitando que o dia 20 de fevereiro está estabelecido como “Dia Nacional de Combate as Drogas”, o CRAS criou uma programação inédita na região com atividades comunitárias ao longo de cinco dias, de segunda 21 a sexta 25.

A agenda inclui interação de estudantes do Ensino Médio das duas escolas estaduais com a comunidade terapêutica Fazenda da Esperança, palestras em escolas, interação dos alunos do Programa Jovem Aprendiz, roda de conversa com diversas entidades e instituições da cidade com fins de se implantar o Conselho Municipal de Combate às Drogas e a instalação de uma sala do grupo Alcoólicos Anônimos em Alto Paraíso e um pit stop com entrega de panfletos e material de conscientização popular.

A secretária municipal do Trabalho e Assistência Social, Tereza Pavan, deu carta branca para o CRAS organizar o evento, pois entende que é necessário envolver a sociedade na luta contra as doenças da dependência de álcool e drogas, e estabelecer medidas de prevenção e contenção do problema a fim de reverter os indicadores atuais.

A ação também conta com total apoio do prefeito João Pavan, que defende a aplicação de todos os esforços necessários para atender essa importante demanda social, resgatando pessoas que estão vivendo o drama da drogadição e alcoolismo, prevenindo situações e valorizando as vida.