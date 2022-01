As siglas esquerdistas, organizadas no Estado pela primeira vez, podem estar juntas num mesmo palanque em torno de um projeto político-eleitoral conjunto para as disputas ao Executivo tanto estadual quanto federal em Rondônia.

O encontro para alinhar as legendas aconteceu na semana passada na capital, com participação de representantes das seguintes siglas: PT, PSOL, Rede, Solidariedade, Cidadania e PCdoB. Do grupo, pelo menos três partidos possuem nome a apresentar para a sucessão estadual.

O Cidadania tem Vinícius Miguel (revelação das eleições em 2020 na capital) como opção, o PT está fechando em torno de Anselmo de Jesus e o Solidariedade dispõe de Daniel Pereira como alternativa de candidato ao governo.

O grupo, autodenominado “Frente Rondônia Esquerda Unida”, tem por objetivo vencer Bolsonaro nas urnas em Rondônia e formar uma frente ampla pró-Lula, além de concorrer de forma competitiva ao governo estadual.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Vinícius Miguel, um dos articuladores desta união, explicou que os entendimentos estão acontecendo, e no momento oportuno o grupo definirá suas candidaturas e a forma como será estabelecida a aliança.