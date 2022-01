Em mensagem enviada à redação do Extra de Rondônia na tarde desta segunda-feira, 31, a assessoria da Energia, concessionária de energia em Rondônia, se manifestou a respeito de matéria publicada no site, em que o radialista Júlio César Silva faz duras críticas contra a empresa pelo corte de energia de um consumidor que supostamente teria pago as faturas em Vilhena.

O caso repercutiu na região após o comunicador dizer que “eu sempre disse pra vocês que onde tem Energisa tem falcatrua e outras coisas” (leia mais AQUI).

Entretanto, a Energisa esclareceu que o cliente está inadimplente com parcelamento de contas em atraso negociado com a concessionária, o que o torna passível a corte do fornecimento. “A empresa já entrou em contato com o cliente e explicou a importância de manter faturas e parcelamentos em dia para evitar a interrupção no fornecimento, medida prevista na regulação do setor elétrico. Informações e dúvidas sobre os serviços da empresa estão disponíveis no site www.energisa.com.br, 0800 647 0120, WhatsApp Gisa 9 9358-9673 e aplicativo Energisa On”, disse a nota.