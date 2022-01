Em reunião na manhã desta segunda-feira, 31, no gabinete do conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), Benedito Antônio Alves, o Deputado Federal Mauro Nazif e o presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Rondônia (SINDERON), Charles Alves, discutiram a respeito do ponto eletrônico nas unidades de saúde, em meio ao surto e contaminação dos servidores da saúde pela Covid -19 e pela gripe.

Como resultado, o conselheiro Benedito definiu pela suspensão por 120 dias do ponto eletrônico nas unidades de saúde do Estado, e ao final deste prazo uma nova avaliação será feita.