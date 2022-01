Os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) decidiram adiar o julgamento que iniciou na tarde desta segunda-feira, 31, com relação aos processos que pedem a cassação do prefeito Eduardo Japonês e a vice, Patrícia da Glória, ambos do PV.

A sessão, que aconteceu de forma virtual, teve a manifestação oral do advogados Nilton Schram, que defende o prefeito vilhenenses, e Juacy Loura Junior, representante jurídico da coligação “Fé e Ação por Vilhena”.

São procedimentos relatando três fatos tidos como criminosos durante o ano eleitoral (leia mais AQUI).

Na sessão, os desembargadores se manifestaram, mas, no final, seguiram a orientação do Presidente da Corte, Paulo Kiyoshi Mori, que pediu vista do julgamento para uma melhor apreciação dos casos.

Bruno Chaves, Procurador Regional Eleitoral de Rondônia (PRE), se manifestou favorável às decisões de primeira instância. Destacou que, na sua opinião, houve conduta vedada de uso indevido de servidores públicos comissionados, conforme verificou-se nas provas através de documentos fornecidos pelo Facebook. Contudo, conforme o procurador, o ato não comprovou o abuso e o efeito suficiente em benefício para a cassação do diploma de Japonês.

Uma nova data será marcada para a finalização do julgamento.

>> ASSISTA, ABAIXO, A SESSÃO NA ÍNTEGRA:

https://