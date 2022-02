Na manhã desta terça-feira, 1, Núbio Lopes de Oliveira, Delegado titular do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Vilhena, falou a reportagem do Extra de Rondônia, sobre o caso encerrado do assassinato de um motociclista, em Vilhena.

Trata-se da vítima Leandro da Silva, de 24 anos, morto a pauladas e facadas, na Rua 116-10, próximo ao residencial União, em Vilhena, no dia 5 de janeiro de 2022. Leia (AQUI), (AQUI) e (AQUI).

De acordo com o Delegado, durante as investigações foi apurado que o crime foi por motivo passional, já que o autor identificado pelas iniciais D.R.S.A., de 22 anos, que era amigo da vítima, inclusive já morou junto, supôs que Leandro estava tendo um caso com sua ex-namorada e supostamente também já havia mantido um caso com outra ex-namorada dele.

Tomado pelo ciúme, D., chamou um adolescente de iniciais M.J.S., de 15 anos, e planejou assassinar Leandro.

Através do WhatsApp, D., usou perfil de uma mulher e marcou encontro com Leandro, e foi na frente com o menor, ficando em locais diferente, quando Leandro estava chegando, o menor pegou pedaço de caibro e bateu no peito de Leandro que caiu da moto atordoado, ao se levantar para se defender D., chegou por trás armado com uma faca, deu um mata leão em Leandro e começou a desferir golpes em suas costas, após pegou a madeira usada pelo menor e começou a bater na cabeça de Leandro que ficou totalmente desconfigurada.

Contudo, a equipe do delegado recebeu informações da Polícia Militar sobre quem seria o possível criminoso. Com isso, o suspeito foi ouvido e negou o crime, mas um dia após ser ouvido, o pai do suspeito procurou a delegacia para registrar ocorrência que seu filho estava sendo ameado por familiares da vítima.

Ao aprofundar as investigações, o Delegado ouviu a confissão do suspeito e como ele e o menor haviam planejado matar Leandro. Entretanto, D., tentou distorcer os fatos com outras histórias e impor a autoria do crime ao adolescente para se livrar da cadeia.

Todavia, Núbio Lopes pediu a prisão preventiva de D., no qual foi deferida pela Justiça e ele está preso esperando julgamento.

O Delegado ainda ressalta que está estudando a possibilidade de pedir a internação do adolescente.