Núbio Lopes de Oliveira, Delegado titular do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Vilhena, falou na manhã desta terça-feira, 1, ao Extra de Rondônia, sobre mais um crime de homicídio solucionado por ele e sua equipe.

De acordo com Núbio Lopes, a vítima identificada por Saulo Rodrigues Passos, de 52 anos, mais conhecida por “Shawlin” foi morta no dia 1 de janeiro de 2022, pelo próprio colega de “cachaça”. Leia (AQUI).

O Delegado relata que durante a apuração do fato, foi confirmado que o autor do crime era o próprio colega da vítima, identificado pelas iniciais E.J.A., de 50 anos.

As investigações apontaram que autor e vítima eram acostumadas a consumirem bebidas alcoólicos na companhia de uma terceira pessoa, identificada pelas iniciais J.H., no qual em primeiro momento foi apontado como suspeito do homicídio, contudo, durante as investigações, o suspeito virou testemunha chave do caso.

Durante o inquérito foi descoberto que Saulo apontava E., como autor do furto de uma botija de gás de sua propriedade, fato que E., negava e discutia sempre com a vítima sobre o fato.

Contudo, no dia do crime, a vítima, o autor e a testemunha consumiam bebidas alcoólicas, e em dado momento a testemunha ouviu gritos e correu para ver o que estava acontecendo, avistando a vítima sendo agredida pelo colega de “cachaça”, no momento a testemunha tentou apaziguar a situação e também foi agredida por E., que o sufocou até que ele desmaiasse.

Só após recuperar a consciência J., viu que o amigo havia sido ferido por um objeto ponte agudo que estava cravado em seu corpo.

J., tentou socorrer a vítima, mas devido ao estado de embriaguez que se encontrava não conseguiu, ficando com as roupas sujas de sangue, colocando ele como suspeito do crime na ocasião.

Porém, em, seu depoimento J., contou que pediu ajuda para os vizinhos para socorrer o colega e que quem havia desferido os golpes era E.J.A., fato confirmado pela equipe de investigação.

E., usou uma lima de molar moto serra para matar o colega que o havia o acusado de furtar sua botija de gás.

Com os fatos esclarecidos, o Delegado Núbio Lopes pediu a prisão preventiva do suspeito, sendo deferida pela Justiça. Com isso, E., foi preso e aguarda julgamento.