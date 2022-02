O Delegado Núbio Lopes de Oliveira, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Vilhena, falou ao Extra de Rondônia nesta terça-feira, 1, sobre uma ocorrência que estava sendo investigada como tentativa de assassinato, porém, houve reviravolta e foi encerrada como legítima defesa. Leia (AQUI).

De acordo com o Delegado, a vítima identificada pelas iniciais I.A.M., de 51 anos, no dia 7 de agosto de 2021, chegou embriagado em um bar localizado na Avenida José do Patrocínio, centro de Vilhena, e começou a perturbar todos que se encontravam no local, pois queria arrumar confusão.

Entretanto, em dado momento foi até um homem identificado pelas iniciais J.A.O., de 49 anos, e por trás lhe deu um golpe conhecido como “gravata” ou “mata-leão”, com isso, J., para se livrar de I., sacou um canivete que trazia na cintura e aplicou alguns golpes para livrar-se dele.

A vítima foi levada para o Hospital Regional e a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio pela Polícia Militar que atendeu o caso.

Todavia, durante as investigações, todas as evidências e depoimentos fizeram com que avesse reviravolta no inquérito, haja vista, que a vítima havia mentido sobre o ocorrido, dizendo que J., o teria ofendido com palavras que maculava sua honra, por isso teria tomado tal atitude.

Contudo, o Delegado e sua equipe chegaram a conclusão que J., no qual não conhecia a vítima, havia agido em legítima defesa, pois sua vida estava em risco, haja vista, que I., o surpreendeu por trás e para se livrar aplicou os golpes, mesmo após se soltar, J., não continuou a golpear a vítima.

Diante dos fatos, Núbio Lopes encerrou o inquérito e optou por não indiciar J., por tentativa de homicídio.