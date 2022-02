A semana iniciou com uma nova polêmica no município de Cacoal. Trata-se da determinação de remoção de um semáforo que está instalado numa das principais vias do município para que seja colocado na BR-364.

Nesta segunda-feira, 31, o prefeito Adailton Fúria (PSD) enviou ofícios a três secretários municipais determinando a remoção do semáforo da Avenida Cuiabá, para que o mesmo seja instalado, de forma emergencial, em frente ao Feirão do Produtor, no entroncamento da rodovia 383 com a rodovia federal 364, considerado pelo mandatário como uma das travessias mais perigosas de Rondônia.

Ele considerou o ato por existir, no local, um alto índice de acidentes com ferimentos graves e mortes. Um jovem perdeu a vida no último final de semana.

A questão, entretanto, gerou elogios e críticas por parte da sociedade, e teve até a manifestação de autoridades políticas. Os vereadores Paulo Henrique da Silva (PTB) e Valdomiro Corá (MDB) são contrários à remoção do semáforo e acreditam noutra alternativa para resolver o problema.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Paulo Henrique chamou a atitude do prefeito de “ignorância política, irresponsabilidade e incompetência”.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o parlamentar disse que retirar um semáforo num cruzamento importante da cidade para colocar noutro local, é como “descobrir um santo que está funcionando, para cobrir outro que vitimou um cidadão de bem”. Ele sugeriu a contratação de um engenheiro de trânsito para fazer um estudo na BR-364 e não destruir o trabalho de outras autoridades.

“Isso é o resultado da falta de gestão de um prefeito que assumiu o cargo há um ano e pouco e não planejou a cidade. Usou o orçamento e as ações do governo da gestão anterior e até agora não mostrou a que veio. O prefeito quer mudar o trânsito porque vai mudar a prefeitura do centro da cidade ao Beira-Rio e o único acesso que dá para ir até lá. O prefeito vai na contramão: quer retirar o semáforo e substituir por quebra-molas, numa das principais e maiores avenidas de Cacoal. Infelizmente, estamos Cacoal colhe os frutos de uma péssima gestão que vai deixar o município anos luz pra trás”, disse.

Por outro lado, através das redes sociais, Fúria rebateu o parlamentar. “Pode gritar, pular, falar, virar cambalhotas, que eu vou arrancar esse semáforo e colocar na BR”, desabafou.

