No início de semana, o primeiro escalão do prefeito Eduardo Japonês (PV), de Vilhena, passou por mais uma alteração, a terceira do ano.

Desta vez, deixa a Secretaria Municipal da Administração Reginaldo Shalon, e, em seu lugar, assume o então adjunto Gabriel Valentin, na mudança que aconteceu na segunda-feira, 31.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Shalon informou que ficou quase oito meses na função, ocasião em que teve oportunidade de passar por uma experiência importante em sua carreira funcional, posto se tratar de uma cidade de grande porte entre os Municípios do Estado, com uma estrutura complexa e milhares de servidores.

Em sua gestão, ele introduziu avanços e melhorias para o funcionamento da máquina pública, como a aquisição de equipamentos eletrônicos para agilizar o trabalho dos servidores em todas as secretarias, e ainda a implantação de processo eletrônico, inovação que agiliza o andamento dos procedimentos da administração.

Reginaldo também explicou que, como é secretário-geral do PSC do Estado, vai começar a percorrer Rondônia a fim de organizar a legenda para o pleito deste ano, e também reassume função na assessoria parlamentar do deputado Luizinho Goebel (PV).