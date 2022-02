O semáforo que estava instalado na Avenida Cuiabá, com a Rua XV de Novembro, no centro da cidade de Cacoal, foi removido na manhã desta quarta-feira, 2, e será reinstalado nos próximos dias no entroncamento da BR-364, com a RO 383, próximo ao Feirão do Produtor.

A justificativa da administração municipal é que o local para onde o dispositivo será remanejado é um dos trechos mais perigosos da cidade e o semáforo ali será fundamental para reduzir drasticamente os graves acidentes que tem acontecido no local. O caso gera controvérsia no município com parte da população e autoridades contrários ao ato (leia mais AQUI).

O trabalho de remoção envolveu equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEMOSP) e também da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SEMTTAN). O equipamento passará por manutenção e dentro de aproximadamente 15 dias deverá estar em condições de ser instalado na localidade.

Os responsáveis pelas duas secretarias foram instados pelo prefeito Adailton Fúria a proceder esse remanejamento do semáforo, após a emissão de um memorando protocolado na última segunda-feira, dia 31 de janeiro.

Adailton Fúria afirma que tomou essa medida após a constatação de que vários acidentes acontecem nesse cruzamento entre a BR-364 e a RO 383. Conforme o prefeito, o DNIT foi comunicado para que tomasse as devidas providências, mas nada foi feito até o momento. “Temos de evitar que mais vidas sejam ceifadas naquele trecho”, enfatizou.

O prefeito determinou a colocação de redutores de velocidade no local onde o semáforo foi removido.