Duas motos colidiram na noite desta quarta-feira, 2, no cruzamento da BR-174 com a Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto CB 500 trafegava pela rodovia, sentido BR-364, quando no cruzamento colidiu com outra motocicleta, na qual o condutor acessava a via.

No choque, o condutor da CG sofreu escoriações, sendo levado para a UPA.