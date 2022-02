Um homem identificado como Adenilton da Silva Esteban, de 45 anos, popular “Mikita”, foi morto horas após ter matado um colega identificado como Juscelino Carlos de Souza, de 55 anos, mais conhecido por ” fio” com um golpe de faca, em Pimenteiras do Oeste.

De acordo com as primeiras informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, dois homens e uma mulher consumiam bebidas alcoólicas na noite de terça-feira, 1, numa casa localizada na Rua Clodoaldo Muniz, quando por motivos desconhecidos Mikita pegou uma faca e desferiu um golpe na barriga de Juscelino. Ele ainda foi socorrido ao hospital municipal, mas não resistiu e morreu.

A Polícia Militar (PM) foi chamada, colheu informações e saiu à procura do suspeito, mas não o encontrou.

Todavia, na manhã desta quarta-feira, 2, os militares em patrulhamento nas proximidades da casa onde havia acontecido o crime, encontrou Mekita morto no meio da rua. A vítima foi assassinada com três golpes de faca.

Informações ainda dão conta, que o irmão de Juscelino teria matado Mekita com a própria faca que ele usou para cometer o crime.

O local foi isolado e a Polícia Técnica-Científica (Politec) está no local fazendo a perícia, após o corpo será liberado para funerária Centerpax fazer a remoção.