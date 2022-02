Por mais atrativo que seja, não é indicado depilar todas as áreas do corpo da mesma forma. Cada parte merece cuidados especiais quando o assunto é depilação.

Ainda mais, existem muitas opções de remoções, desde as mais doloridas como cera quente até às indolores, como gilete .Essas dicas valem para mulheres de todas as idades e até para travesti acompanhantes. Não deixe de seguir as orientações para cuidar bem de sua pele.

Cada depilação em uma parte do corpo requer cuidados de acordo com as características da depilação e do tipo de pele. O tipo de depilação mais indicado é aquele que arranca os pelos de forma definitiva, pela raiz.

Independente da região a ser depilada, alguns cuidados são fundamentais. Para evitar contaminação pela COVID-19 ou por bactérias, é necessário a utilização da máscara fácil e higienização das mãos com sabonete e água.

O uso de materiais descartáveis e esterilizados também é imprescindível, já que eles evitam manchas, irritações e infecções. Confira qual a melhor forma de depilação para cada área do corpo.

Virilha

A região íntima é muito sensível quanto à remoção de pelos e exige técnicas menos agressivas. Uma alternativa é o laser. Esse tratamento tem muita eficácia e possui preço acessível. Um bom resultado pode ser conseguido com poucas sessões.

Já a depilação na virilha com cera quente ou fria deve ser realizada apenas por profissionais. Não é recomendado depilar sozinha a região íntima com essas técnicas, já que algo pode dar errado.

Axila

A melhor alternativa para as axilas também é a depilação a laser. Isso não vai escurecer a região e os pelos vão crescer com menos frequência. Nesse caso, as lâminas são indicadas para momentos de pressa, mas não mantêm resultados duradouros e podem causar certa coceira.

Por outro lado, depilar com lâminas não engrossa os fios. Utilize uma loção pós-barba ou uma água termal na área após a depilação com lâmina.

Buço e sobrancelha

Para a área do buço, é indicada a depilação com linha, laser ou pinça. São técnicas que arrancam os fios pela raiz e não mancham a pele. A pinça pode ser usada juntamente com os outros dois métodos, apenas para finalização.

Já na sobrancelha, a técnica de remoção pode variar de acordo com o profissional escolhido. A pinça e a linha são as melhores regiões, já que oferecem menos riscos de causar danos às regiões do que a cera.

O cuidado com a depilação no rosto deve ser a exposição ao sol. Só depois de três horas depois da depilação é recomendado a exposição aos raios solares. Muita exposição à luz artificial também pode causar manchas.

Pernas e braços

A depilação da meia perna deve ser realizada com laser ou cera fria, já que a região não é tão sensível. Já na parte interna da coxa, o recomendado é usar cera quente.

Nos braços, a depilação pode ser realizada conforme a sensação de dor da pessoa na área. Duas opções são a cera fria ou a cera quente.