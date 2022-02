A Sicoob Credisul doou para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumucrad) de Vilhena (RO) a quantia de R$ 60 mil, desse valor, R$ 30 mil será destinado à Associação de Basquete de Vilhena (Sicoob Credisul/ASBAVI).

A entrega aconteceu na manhã desta quarta-feira, 2 de fevereiro, no Paço Municipal. O valor é oriundo da lei de incentivo que permite que as empresas direcionem até 1% do Imposto de Renda devido aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo da Pessoa Idosa.

Estiveram presentes Dante Luís Hahn, diretor operacional da Sicoob Credisul; Eduardo Toshyia Tsuru, prefeito de Vilhena; Patrícia da Glória, vice-prefeita; representantes dos concelhos Tutelar e de Direito; Thalyson Silvério, prefeito mirim; Emanuelle Vitória dos Santos, secretária de assistência social mirim; Thauan Wictor, conselheiro da criança e do adolescente mirim; além dos responsáveis pelas entidades filantrópicas beneficiadas com os valores.

Durante a solenidade, Dante Luís reforçou o empenho da Sicoob Credisul em contribuir com a população através de ações sociais. “Esse é o nosso 7º princípio, o compromisso com a comunidade. Buscamos dar apoio e assim trazer desenvolvimento aos lugares em que estamos presentes. Fazemos doações pontuais para diversas entidades. Isso tem gerado bons frutos. Prova disso são os R$ 4,5 bilhões conquistados pela cooperativa, além de sua expansão para mais cidades”.

Para Eduardo Toshyia, a cooperativa tem sido muito presente, ajudando em diversas causas sociais. “Só temos a agradecer as contribuições da Sicoob Credisul com as entidades de Vilhena. Sempre que os procuramos somos atendidos. No período da pandemia recebemos muito apoio, assim como nas obras do aeroporto”.

Beneficiado com a doação, Siverlô Meireles, treinador e fundador da Asbavi agradeceu o apoio da cooperativa presente desde 2015. “São muitos os desafios e essa ajuda é fundamental para a manutenção da estrutura das nossas atividades. Hoje já atendemos 120 atletas divididos em oito turmas, com idades entre 8 e 18 anos”.