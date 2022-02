O presidente Jair Bolsonaro, participou, nesta sexta-feira, 3, de um encontro com o presidente do Peru, Pedro Castillo, em Porto Velho, no Palácio do Rio Madeira, sede do governo de Rondônia.

Bolsonaro chegou por volta de 11h no estado, acompanhado de ministros e parlamentares, entre eles o líder do governo no Senado, Marcos Rogério (PL/RO). Eles seguiram em carro aberto para a reunião, e foram acompanhados por motociclistas e apoiadores do Governo durante todo o trajeto.

Na pauta da reunião, com o presidente peruano, temas relacionados a agenda bilateral como comércio e acesso a mercados, cooperação nas áreas de fronteiras, defesa e segurança e combate à pandemia da Covid-19. “Cada vez mais, estamos procurando maneira de melhor nos relacionarmos com nossos vizinhos. Temos interesses comuns com Peru” disse Bolsonaro.

O Brasil compartilha com o Peru quase 3 mil quilômetros de fronteira, a segunda mais extensa, além de ser o quarto maior parceiro comercial do Brasil. “O Peru é um importante parceiro econômico do Brasil. No último ano, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a US$ 4,3 bilhões”, destacou Marcos Rogério.

O parlamentar rondoniense lembrou, ainda, que além de importante para o Brasil, o Peru é estratégico para Rondônia e Acre no acesso ao pacífico.

A reunião entre os chefes de estado resultou na assinatura de uma Declaração Conjunta contendo diversos compromissos firmados entre os dois países. Entre os pontos abordados no documento, está o compromisso de estabelecer “formas concretas de integração produtiva” entre os países, particularmente em matéria de zonas francas e micro, pequenas e médias empresas.

Em outro trecho, o documento também fala sobre a criação de um grupo de trabalho com representantes do Brasil e do Peru com vistas a explorar a geração de novos fluxos de comércio e investimento na fronteira amazônica e a identificar soluções logísticas multimodais que assegurem ganhos de competitividade para os produtos de ambos países.

Outro ponto que também merece destaque é intenção de criação de novas rotas aéreas entre o Peru e os aeroportos do Bloco Norte – composto pelos aeroportos de Porto Velho (RO), Manaus (AM), Tabatinga (AM), Tefé (AM), Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC), e Boa Vista (RR) com vistas à melhoria da conectividade aérea entre os dois países, impulsionando o turismo, negócios e o transporte de cargas.

Em um balanço sobre o a reunião, Marcos Rogério avalia que o estreitamento de laços entre Brasil e Peru trará bons frutos. “Com a declaração assinada hoje, os Governos Brasileiro e Peruano demostram o desejo de ampliar o comércio bilateral e as iniciativas de desenvolvimento sustentável na Amazônia, além de construir um corredor multimodal para integrar os dois países”, destacou.