A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil 2022.

O Porto Velho estreia no dia 2 de março (quarta-feira), às 18 horas (horário de Rondônia), diante do Juventude-RS no estádio Aluízio Ferreira, na capital rondoniense.

A 1ª fase da Copa do Brasil reúne 80 dos 92 participantes da competição. Os clubes são divididos em oito potes, de acordo com as suas respectivas posições no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. Na fase inicial do torneio, o time visitante tem o empate como vantagem.

O vencedor do duelo entre Porto Velho x Juventude-RS terá pela frente o ganhador do encontro entre Real Noroeste-ES x Operário-PR, que também se enfrentam no dia 2 de março, às 14h30 (horário de Rondônia), no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.