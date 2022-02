O presidente da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia), Heitor Costa, recebeu na manhã desta quarta-feira uma visita de servidores da prefeitura de Ji-Paraná.

Participaram do encontro o secretário da SEMETUR (Secretaria Municipal de Esportes e Turismo), Oswaldo Cazuza e o diretor administrativo, Ladner Abreu. A reunião ocorreu na sede da entidade.

Na oportunidade, Oswaldo Cazuza e Ladner Abreu os servidores manifestaram o interesse da prefeitura de Ji-Paraná em sediar a disputa do Campeonato Rondoniense Sub-13 deste ano. O encontro ainda contou com a participação do Diretor de Competições da FFER, Almir Belarmino Caetano, e o secretário executivo, Leandro Bratti.

“Tivemos uma grande competição no ano passado em Colorado do Oeste. E, agora, surge o interesse da cidade de Ji-Paraná em sediar os jogos. Isso demonstra o trabalho sério com transparência e dedicação que está sendo feito pela Federação em promover as competições de base em nosso estado”, frisou Heitor Costa.

De acordo com o calendário da FFER, o Campeonato Rondoniense Sub-13 está previsto para ocorrer no período de 22 a 26 de junho.