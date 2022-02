Acidente envolvendo um carro e uma moto Biz aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, 3, na BR-174, próximo ao cruzamento com a Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a motociclista transitava pela rodovia sentido BR-364, quando o condutor do carro que acessava a pista teria avançado a preferencial e com isso, provocado à colisão.

No choque, a motociclista caiu e ficou com um dos braços presos no carro.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e com ajuda de populares retiraram a vítima que foi levada com escoriações para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).