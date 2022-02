Prometido em 2017, ainda na gestão do ex-governador Confúcio Moura, a pavimentação dos 180 km da conhecida “Rodovia do Boi”, que liga o Sul do Estado à Zona da Mata, anda não saiu do papel.

O internauta Leandro Minski Rozanski enviou à redação do Extra de Rondônia, na tarde desta quinta-feira,3, um vídeo em que mostra a intrafegabilidade da estrada no município de Corumbiara.

Ele cobra a promessa feita em 2017 de asfaltamento da rodovia. “Estou indignado com a situação da estrada. A promessa de asfalto não sai do papel e até hoje sofremos com barro e atoleiros”, lamenta.

Rozanski também explica que quase R$ 1,5 milhão foi aplicado na estrada, mas o que fizeram apenas foi obras de terraplanagem. “Hoje existem trechos da rodovia que estão mal cascalhados, com muita lama e atoleiros, assim como dá pra ver no vídeo”, salienta.

A rodovia começa em Pimenteiras do Oeste e passa pelos municípios de Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguaia, Parecis, corta toda a Zona da Mata passando por Rolim de Moura, segue por Alvorada, Urupá, Mirante da Serra, chegando à região de Ariquemes para aproveitar a rodovia de acesso a Buritis e posteriormente a Estrada Parque até os municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim.

