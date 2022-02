A FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) anunciou nesta sexta-feira (04/02) a premiação para o Campeonato Rondoniense deste ano.

O campeão estadual receberá um veículo Fiat Cronos 0 km. A informação foi confirmada pelo presidente da entidade, Heitor Costa, que atendeu o ofício Nº 09/2022/CBF, o qual comunica que sobre a doação do carro para o fortalecimento das competições estaduais e informa que: “o veículo deverá ser destinado ao Campeão de alguma competição profissional promovida pela Federação no ano de 2022”.

“Esta foi mais uma ação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) com o objetivo de abrilhantar e contribuir para o desenvolvimento do futebol junto às federações em seus respectivos estados. Temos tudo para ter uma grande competição neste ano”, frisou Heitor.

Além de confirmar o veículo ao campeão estadual, a FFER irá arcar com o pagamento das taxas de arbitragem do Campeonato Rondoniense Série A 2022. Este auxílio está condicionado às despesas que se referem especificamente às taxas de arbitragem.

Em 2022, o Campeonato Rondoniense será disputado em três fases. O primeiro turno será disputado somente em jogos de ida e o clube que somar o maior número de pontos será o campeão do turno. Os quatro melhores colocados da fase inicial avançam às semifinais para jogos de ida e volta já no segundo turno. Os vencedores farão a final em duas partidas, onde será conhecido o campeão do segundo turno. Os ganhadores do primeiro e segundo turnos farão à decisão do Estadual em dois jogos. Caso um mesmo clube conquiste o título dos dois turnos, este garantirá o título antecipado da competição.

O Campeonato Rondoniense 2022 está previsto para iniciar no dia 19 de fevereiro com o duelo entre Porto Velho e Pimentense. Já no dia 20 de fevereiro outros dois jogos movimentam a rodada. O União Cacoalense recebe o Rondoniense. Já o Real Ariquemes encara o Genus.