Acidente envolvendo dois carros foi registrado pela Polícia Militar de Trânsito (Ptran) na nhanhã desta sexta-feira, 4, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora do carro VW Gol seguia pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, sentido Avenida Melvin Jones, quando teria avançado a preferencial, e com isso, colidido com o carro Chevrolet Prisma, no qual a motorista seguia pela Presidente Nasser, sentido BR-364.

Na colisão, uma garota que estava de passageiro no Gol sofreu escoriações, sendo levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros.