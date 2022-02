Apesar dos diversos questionamentos, a Câmara de Cacoal retificou o edital e remarcou para 14 de fevereiro, a licitação que prevê gastos de R$ 134 mil com transmissões em TV local.

O aviso de retificação e o novo edital foram publicados na última terça-feira, 1, no site do Portal da Transparência do Legislativo.

Anunciado em 3 de dezembro de 2021, o pregão eletrônico foi suspenso duas vezes para “adequações” (leia mais AQUI).

Agora, a pregoeira Joyce Rodrigues Viana, informou que a sessão pública ocorrerá às 10h, (horário de Brasília), de 14 de fevereiro, através do endereço eletrônico www.licitanet.com.br.

Entretanto, apesar do clamor popular que pede o cancelamento do pregão, a Câmara de Cacoal insiste com a realização da licitação. O presidente da Casa de Leis, João Pichek (Republicanos), ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas o site deixa espaço para eventuais explicações.

O CASO

A questão repercute no município após o Extra de Rondônia levar o caso à tona em dezembro passado. Até o momento, o vereador Valdomiro Corá, ex-presidente do Legislativo, foi o único parlamentar a se manifestar contrário (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).