Durante uma semana o deputado Ezequiel Neiva visitou seis dos sete municípios do Cone Sul do Estado: Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Pimenteiras, Cabixi e Corumbiara.

O parlamentar inspecionou obras, anunciou a liberação de emendas parlamentares e assegurou recursos investimentos para as cidades, numa parceria que tem firmado com governador Coronel Marcos Rocha.

Em Vilhena, Ezequiel Neiva manteve reunião com o prefeito Eduardo Japonês, onde tratou sobre a construção de três campos de futebol com gramado sintético, a aquisição de 17 parquinhos infantis, tipo playground; de R$ 1,5 milhão para investir na Educação; de R$ 481 mil para a compra de contêineres para a coleta seletiva, todos com recursos assegurados. Também garantiu ao prefeito investir outros cerca de R$ 5 milhões em 2022, sendo R$ 4 milhões para asfaltamento e R$ 1 milhão para cirurgias eletivas.

Em Colorado do Oeste, depois de inspecionar a retomada das obras de asfaltamento realizadas com recursos de emenda parlamentar de sua autoria, o parlamentar manteve reunião com os vereadores Thiago Vieira, Wender Pitica e Carlinhos. Tratou sobre a liberação de kits de material esportivo para equipes do município e anunciou a liberação de recursos para Iluminação da avenida Marechal Rondon, que está sendo asfaltada, e para a construção de um campo de futebol com gramado sintético e iluminação do estádio. Neiva manteve o compromisso de construir uma piscina aquecida para a APAE.

Em Cerejeiras, o deputado anunciou o investimento do Governo de Rondônia, de quase R$ 8 milhões, para o asfaltamento do bairro Floresta, como parte do projeto Tchau Poeira. Ezequiel Neiva afirmou ainda que o recurso do asfaltamento do bairro Primavera também está garantido. Disse que o ônibus adaptado para a APAE já foi comprado, faltando apenas a empresa fazer a entrega.

Para Corumbiara, Neiva destacou aos vereadores Solon, João Valadão, Tuca, Zé Viola, Bagunça e Narcelo, o recurso na conta da prefeitura, no valor de R$ 598 mil para a construção de um centro esportivo com iluminação, vestiários entre outros benefícios. Em Pimenteiras, o deputado anunciou a liberação do recurso para a conclusão das obras da rampa do porto, tratou dos projetos Governo na Cidade e do Tchau Poeira. Em Cabixi, o parlamentar anunciou R$ 470 mil para a iluminação pública e firmou compromisso para investir na melhoria da infraestrutura da APE, entre outras ações.