No final da tarde desta sexta-feira, 4, um homem com mandado de prisão da Comarca de Ji-Paraná, foi capturado por policiais militares da Força Tática, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição fazia ronda de rotina no bairro Jardim Eldorado, quando avistaram um homem em atitude suspeita, ao perceber que seria abordado, o suspeito largou a bicicleta que conduzia e empreendeu fuga a pé pulando muros e cercas, não sendo possível sua captura.

Contudo, um homem curioso com a situação se aproximou da viatura e começou a fazer perguntas, com isso, os militares desconfiaram e fizeram busca no sistema, onde constataram que Alequessandro de Souza Pires, de 35 anos, tinha mandado de prisão em aberto expedido em 21 de setembro de 2021 – na Comarca de Ji-Paraná.

Diante dos fatos, o foragido foi levado para Unidade Integrada de Segurança Pública (UNIS).