O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), em parceria com os municípios de Ariquemes, Cujubim, Itapuã do Oeste, Monte Negro, Cacaulândia, Rio Crespo e Alto Paraíso, está realizando na Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA), localizada em Ariquemes, o 1º Encontro de Formação Continuada de 2022.

Destinada aos profissionais das redes de ensino, a formação é organizada pelas especialistas do TCE-RO, Rita de Cássia Paulon e Suely Amaral, e tem como objetivo formar 229 professores que atuarão com os estudantes do ciclo de alfabetização. O evento teve início nessa quarta-feira (2/2) e segue até esta sexta-feira (4/2).

Na abertura da Formação de Professores, a secretária de Educação de Ariquemes, Elenice Salete Medeiros Piana, reforçou a importância da parceria do TCE-RO em relação à Política de Alfabetização, baseada em metas a serem alcançadas com planejamento, acompanhamento e monitoramento das ações práticas em sala de aula, junto ao Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC). Enfatizou ainda a importância de serem cumpridos os protocolos de biossegurança relacionados à Covid-19.

OBJETIVO

As formações conduzidas pela professora Suely Amaral têm como objetivo promover o aprimoramento de conteúdo específico em alfabetização, apresentar os cadernos de atividades dos alunos para uso em sala de aula e para casa – produzidos especialmente para apoiar os estudantes que estão na primeira etapa da alfabetização, com foco na instrução fônica – e promover a discussão e elaboração do planejamento da primeira semana de aula.

Já com as equipes gestoras, que são compostas de 58 diretores e 55 supervisores escolares, serão tratados os conteúdos fundamentais para a implementação da sistemática de acompanhamento que envolve os processos, fluxos e monitoramento dos indicadores educacionais e de alfabetização. “Tal ação possibilita às equipes das redes de ensino e ao TCE-RO o acompanhamento sistemático dos avanços no processo de alfabetização dos estudantes”, esclareceu Rita Paulon.

No primeiro dia do evento, as professoras participaram de dinâmicas a serem trabalhadas em sala de aula e puderam fazer questionamentos a respeito da temática. Na ocasião, a especialista Rita Paulon concedeu entrevista a uma emissora de TV local, na qual falou da importância dessa formação visando à melhoria dos índices de alfabetização das redes de ensino.