Devido a vários questionamentos de internautas sobre algumas mudanças no retorno escolar desde ano, referente a quatro escolas municipais, a reportagem do Extra de Rondônia falou na manhã deste sábado, 5, com Margarete Arruda, Secretária-Adjunta da (SEMED), na qual explicou em nota as mudanças que foram tomadas devido essas escolas estarem passando por reformas, sendo elas: Mário Grasso, Castelo Branco, Vilma Vieira e Maria Paulina, as aulas começam no próximo dia 14. As demais seguem a programação de retorno na próxima segunda-feira, 7.

>>>Leia nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), atualmente passa por uma grande estruturação nos espaços escolares. Para que isso acontecesse foi necessário instituir uma equipe de engenharia para mapear as demandas de todas as unidades de ensino, desde reformas elétricas e construções de substação até as reformas gerais como: pintura, troca de forro, construções de refeitórios e cozinhas para melhorar o atendimento a nossa comunidade.

Com isso além de proporcionar ambientes mais adequados para as nossas crianças, administrativamente regularizaremos a situação dos Alvarás de funcionamento das escola junto ao Corpo de Bombeiros e autorização pelo Conselho Municipal de Educação.

É diante deste cenário de intenso trabalho, por causa da quantidade de obras em andamento na Rede Municipal de Ensino, que foi necessário fazer uma organização diferenciada para o início do ano letivo municipal: Por estar em reforma completa, as Escolas Castelo Branco e Mário Grasso serão atendidas no prédio da antiga COOPEVI a partir do dia 14/02 nos dois períodos: Matutino e Vespertino.

A Escola Professora Vilma Vieira, também devido a reforma elétrica iniciará suas atividades do Ensino Fundamental regular dia 14. Porém, a Modalidade EJA começa na segunda-feira, 7. A Escola Maria Paulina na Nova Conquista, também por causa de reforma elétrica iniciará suas atividades em 14.

Já os alunos da Escola Clemente Humberto serão remanejados para a Escola Ensina-me a viver que terá início do ano letivo dia 07.

As demais escola da Rede Municipal retornarão, conforme previsto em Calendário Escolar dia 07/02/2022. É importante frisar que todas as escolas foram orientadas a cumprirem rigorosamente os protocolos sanitários e cuidados para que nossos alunos sejam recebidos com segurança.

Portanto o Calendário Escolar será alterado para o dia 14/02/2022 nas Escolas:

▪️ Mário Grasso

▪️Castelo Branco

▪️Vilma Vieira

▪️Maria Paulina

As demais seguem a programação de retorno dia

07/02/2022.