Uma distribuidora localizada na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, foi alvo de bandidos armados na noite de sexta-feira, 4.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, três homens entraram no estabelecimento simulando estarem armados, renderam as pessoas que estavam no local e anunciaram o assalto.

Após subtraírem dinheiro e produtos, os ladrões fugiram a pé tomando rumo desconhecido.

A Polícia Militar foi chamada e de posse das informações e imagens gravadas pelo sistema de segurança do local, saíram em busca dos bandidos, mas não localizaram nenhum suspeito.

https://