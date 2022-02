Uma adolescente conhecida no meio policial por envolvimento com drogas e receptação de produtos roubados/furtados, foi à chave para os militares da Força Tática chegar a uma casa no bairro Cristo Rei, onde um homem foi preso por suspeita de comércio de drogas e cultivo de entorpecente, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Força Tática fazia ronda de rotina pela Rua 1512, quando os militares avistaram uma adolescente conhecida no meio policial por envolvimento com criminosos.

Os policiais observaram que a garota ao perceber a presença da guarnição, se desfez de um objeto, com isso, foi abordada e uma policial militar feminina fez revista na suspeita, mas nada foi encontrado.

Contudo, em conversa com ela, disse que ao ver a viatura jogou fora uma porção de maconha pesando aproximadamente três gramas.

A garota ainda relatou que em sua casa havia mais entorpecentes e também que seu padrasto cultivava pés de maconha.

Todavia, foi feito incursão na residência indicada pela menor e no local estava o padrasto dela que autorizou a entrada dos militares para averiguar, sendo encontrado no quarto da menina um pé de maconha, além disso, ela indicou aos policiais que num lote vazio em frente sua casa havia um pé de maconha plantado, num cômodo da residência foi localizada no guarda roupa do padrasto da menor uma porção de maconha embalada em papel filme pesando aproximadamente 14 gramas e três galhos de pé de maconha, em cima de um móvel foi encontrado uma sacola plástica com pó branco aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 26 gramas.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada.