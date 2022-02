Na próxima quarta-feira (9) os mais 100 mil estudantes das 414 escolas da Rede Estadual de Ensino iniciam o ano letivo. O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação, realizará a abertura oficial do ano letivo 2022, com solenidade que inicia às 8h30, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cora Coralina, no município de Ariquemes.

A abertura do ano letivo, acontece simultaneamente em todas as escolas da rede estadual. De acordo com o secretário de Estado da Educação, Suamy Vivecananda Lacerda, o acolhimento e formação dos profissionais da Educação da rede de ensino, já foram feitos, para auxiliar no desenvolvimento de ações e integração de toda a comunidade escolar levando em consideração a realidade atual.

As aulas nas unidades escolares vão iniciar de forma 100% presencial, respeitando as medidas de enfrentamento à covid-19, assim como em 2021, onde as aulas estavam acontecendo de forma híbrida, seguindo todos os protocolos de segurança, como o uso de álcool em gel, máscaras, aferição de temperatura e higienização constante dos ambientes e mãos. Todas as medidas foram alinhadas entre Seduc e Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).

O secretário ressalta o trabalho do Governo de Rondônia na consolidação da qualidade do ensino nas unidades escolares do Estado. “Com determinação o Poder Executivo tem mantido a excelência no setor, onde em 2019 a Educação de Rondônia conquistou o melhor índice de desempenho do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da região Norte”.

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

O Governo de Rondônia, nos últimos três anos, já construiu 171 salas de aula, 34 novos refeitórios, 24 novos auditórios, foram feitas 50 reformas elétricas e outras 208 reformas diversas. Um investimento de R$ 135.195.866,20 milhões.

Foram várias ações realizadas pelo Governo de Rondônia visando garantir melhor conforto e melhor qualidade de ensino.

Dentre os destaques, pode ser citada a construção da Escola Vivaldino Fernandes de Ávila, no distrito de Estrela Azul, pertencente ao município de Machadinho do Oeste, com mais de R$ 4 milhões em investimento. Vale ressaltar que antes, a escola era de contêiner e o atual governo garantiu o respeito e dignidade à população e o avanço na qualidade de ensino com a nova estrutura.

PEDAGÓGICO

Para garantir melhores condições na Rede Estadual de Ensino, o Governo do Estado adquiriu 13.286 kits de materiais escolares, que foram entregues em todas as Coordenadorias Regionais de Educação do Estado. Os kits de materiais escolares são compostos por: lápis, cadernos, apontadores, borrachas, calculadora de bolso, caneta hidrográfica, cola branca, agenda, tesoura, material dourado e régua.

O objetivo é fortalecer o atendimento aos estudantes do 1° ao 5° ano do ensino fundamental da rede estadual no início do ano de 2022.

Além disso tudo, os estudantes da rede pública estadual dispõem de com novos materiais pedagógicos, plataformas digitais, como também novos laboratórios móveis e a revitalização dos Laboratórios de Informática Educacional (Lies) das escolas da Rede Estadual de Ensino.

Todas as ações do Governo de Rondônia refletem positivamente no avanço da Educação que é apontada como a 6ª melhor nota do Brasil e obtendo a maior nota da região Norte, conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).