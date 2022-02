Vilhena registrou, neste domingo, 06 de fevereiro, 146 novos casos e 39 recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h de hoje: 17.985 casos confirmados de vilhenenses, 70.379 vacinados com a 1ª dose e 61.073 vacinados com a 2ª dose, 2.073 vacinados com dose única, 10.818 vacinados com dose de reforço, 285 óbitos de vilhenenses, 126 óbitos de moradores de fora.

Há atualmente no município 842 casos ativos, 633 casos suspeitos, bem como 16.688 já recuperados, 31 transferidos e 110 atendimentos no ambulatório.

Há 16 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, 12 de Vilhena e 4 de outros municípios, um de Rolim de Moura e três de Cerejeiras. Destes, 6 estão na UTI, sendo 4 intubados, todos do sexo masculino com 61 (não vacinado), 75 (3 doses), 66 (2 doses) e 74 anos (2 doses). Há dois pacientes com respiração não invasiva, um do sexo masculino e 72 anos (2 doses) e uma do sexo feminino com 66 anos (2 doses).

Nas Enfermarias há 10 pacientes, quatro do sexo masculino com 36 (2 doses), 48 (não vacinado), 6 meses (não vacinado) e 67 anos (2 doses) e seis do sexo feminino com 82 (2 doses), 71 (3 doses), 63 (2 doses), 69 (2 doses), 39 (2 doses) e 92 anos (2 doses). A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 36% (sendo 30% na UTI e 41% nas Enfermarias).

CASOS EM RO

Em seu último boletim, o estado registrou 333,2 mil casos confirmados e 6.866 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 25,620 milhões, com 628 mil mortes. No mundo são 357 milhões de casos confirmados e 5,6 milhões de mortes.