Através de informações do Núcleo de Inteligência (NI) da Polícia Militar, policiais da Força Tática capturaram dois homem e uma mulher que estavam com mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os investigadores receberam informações que numa casa na Rua Moacir Cadore, no bairro Orleans, provavelmente estaria sendo usada como “boca de fumo” e que provavelmente a proprietária tinha mandado de prisão em aberto.

Com isso, foi feito monitoramento e constatado pelos policiais militares que havia movimentação atípica no local.

Todavia, na madrugada deste domingo, 6, os militares do (NI) observaram que chegou ao local um homem em uma motocicleta de cor preta, entrou e guardou o veículo.

Logo após, chegou um carro de cor branca de aplicativo, três homens e uma mulher entraram no veículo e saíram.

Com isso, foi feito acompanhamento do automóvel e na Rua 5003 com a Rua Mato Grosso, o veículo foi interceptado pelos policiais da Força Tática.

Em revista no carro, foi localizado no assoalho do banco de trás do veículo uma pistola calibre 380 municiada com 20 munições intactas, sendo 19 munições no carregador e uma na câmera.

Na bolsa da mulher identificada pelas iniciais F.F.S., foi localizada uma porção de substancia entorpecente aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente uma grama.

Em consulta ao Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) havia mandado em aberto em nome do suspeito identificado pelas iniciais J.J.F.P., que faz uso de tornozeleira eletrônica, sendo que a mesma desligada.

O rapaz que chegou de moto a casa identificado pelas inicias D.N., afirmou que foi ao local e deixou o veículo para ir ao Sinucão comemorar o aniversário da amiga F., e não sabia da existência da arma nem da droga.

No local da abordagem F., não portava documentos pessoais e apresentou versões diferentes sobre data de nascimento e sobrenome.

Com isso, foi feito incursão na casa de F., no qual foi localizada sua certidão de nascimento e em consulta ao BNMP, sendo constatado mandado de prisão em seu desfavor.

No imóvel foi localizada escondida dentro de uma barra de sabão oca, uma porção de substancia entorpecente aparentando ser cocaína, no guarda-roupa havia duas sacolas com a mesma substancia pesando aproximadamente 1,313 quilogramas gramas, além disso, foram localizadas 14 munições de calibre 380, um coldre para arma de fogo, um carregador de calibre 380 desmontado, um caderno com anotações de contabilidade do tráfico, um rolo de papel filme, um estilete, uma balança de precisão, R$ 2.750,00 em dinheiro, três aparelhos celulares da marca Motorola e Samsung.

Ainda na casa foram localizados diversos objetos provavelmente oriundos trocados por drogas, sendo: duas TVs, uma marca LG e outra da marca Philco, duas parafusadeiras elétricas de cor amarela, uma serra elétrica de cor amarela, uma caixa kit acessórios de cor verde da marca Makita e um rádio comunicador marca Inova modelo WT-8001.

O motorista do aplicativo identificado pelas iniciais J.W.M.A.S., afirmou quem não conhecia os envolvidos, pois estava apenas transportando os passageiros até o bar Sinucão.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada.

