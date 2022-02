A partir da próxima segunda-feira (7), pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica de Ariquemes, Cacoal e Guajará-Mirim, cadastradas no CadÚnico, poderão se alimentar de forma saudável e nutritiva, pagando R$ 2, em restaurantes privados credenciados à Rede “Prato Fácil”.

A expansão do programa estadual para esses três municípios acontece oito meses após ser dado início ao atendimento nos cinco restaurantes credenciados em Porto Velho, onde já foram ofertadas mais de 200 mil refeições.

O valor investido pelo Estado como contrapartida foi de R$ 1,5 milhão, oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep).

Durante coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (4), no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, e a gestora da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, anunciaram oficialmente o início do atendimento nos municípios de Ariquemes, Cacoal e Guajará-Mirim. A estimativa é que cada município forneça 300 refeições diárias.

Marcos Rocha declarou que o Governo de Rondônia continua promovendo grandes investimentos em ações sociais de benefício para a população do Estado. Ainda, pontuou que o “Prato Fácil” tem sido um sucesso em Porto Velho, onde foram mais de 200 mil refeições distribuídas aos beneficiários.

O programa do Poder Executivo, idealizado pela Seas, tem por objetivo garantir refeições saudáveis, nutricionalmente balanceadas, por um valor acessível aos beneficiários e seus dependentes, enquanto o Governo complementa utilizando recursos do Fecoep.

Assim como na Capital, o atendimento acontecerá das 11 horas às 15 horas, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados. Da mesma forma, as pessoas poderão optar pelo consumo no local ou levar para casa (modalidade para viagem). O cardápio variado inclui também uma fruta como sobremesa.

No caso de Ariquemes, aderiram ao “Prato Fácil” o Restaurante Come em Casa (da Odete) – Rua Florianópolis, nº 2331, Setor 03; Restaurante e Lanchonete Sabor Brasil – Rua Alameda do Ipê, 1432, Setor 01; e a Cantina da Ivone – Rua 12, nº 2067, Setor 03.

Em Cacoal, aderiu ao “Prato Fácil” o Restaurante Tia Dina – Avenida Cuiabá, nº 3033, Bairro Jardim Clodoaldo.

Já em Guajará-Mirim foram o Petisco Restaurante – Avenida 8 de Dezembro, nº 1493, Setor 02 e o Restaurante e Pizzaria Paradise – Avenida Leopoldo de Matos, nº 1748, Setor 02.

JI-PARANÁ E VILHENA

Além desses três municípios, o Edital de Chamamento Público contemplou os municípios de Ji-Paraná e Vilhena. Como não houve adesão, foi dado novo prazo com a reabertura do edital, que está em fase de análise das propostas. A estimativa do Governo de Rondônia é que sejam investidos R$ 6,1 milhões na expansão do programa para atender a um maior número de pessoas cadastradas no CadÚnico, que até setembro de 2021 eram 684.756 em todo o Estado.

Podem se cadastrar, famílias que possuem renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo, renda mensal familiar total de até três salários ou renda acima dessas, mas que estejam vinculadas ou pleiteando algum programa ou benefício que utilize o Cadastro Único em suas concessões.