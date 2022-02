O Partido Social Cristão (PSC/RO) realizou na manhã de sábado, 05, no Graúna Resort Hotel, em Ouro Preto do Oeste, seu primeiro encontro estadual.

Foram convidados todos os pré-candidatos que vão disputar cargos pelo partido nas próximas eleições de 2022. A reunião contou com a participação e integrantes da executiva estadual, inclusive como o presidente do partido estadual, Alessandro Pedralli Da Silva, “Xirú” e o presidente de honra o prefeito de Vilhena Eduardo Japonês.

O PSC está estruturado com diretórios nos municípios do Estado de Rondônia, segundo informações do presidente do partido no Estado, Alessandro Pedralli Da Silva, “Xirú”. “Estamos trabalhando para fazer o partido crescer em todas as regiões. Temos os pré-candidatos consolidados a deputados estaduais, deputados federais e senador.

O presidente Xirú diz que o objetivo do encontro é dar informações e esclarecimentos sobre o processo eleitoral que se aproxima e destacar planos e estratégias do partido para reproduzir, também aqui em Rondônia, a trajetória de crescimento que o PSC consolidou em nível nacional. “O partido vive um bom momento nacionalmente e estamos trabalhando fortemente para emplacar no Estado de Rondônia este mesmo cenário”.

“Agradeço o esforço de todos os presentes para estarmos reunidos nessa manhã, essa é a nossa primeira reunião partidária. Aproveito para destacar que ficou decidido que a Executiva Estadual fará, os encontros municipais, reunindo os pré-candidatos de cada região, como dirigentes e as lideranças regionais e municipais, em prol do fortalecimento e crescimento do PSC em todas as localidades de Rondônia”, disse Eduardo Japonês.