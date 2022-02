Acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta elétrica aconteceu na manhã desta segunda-feira, 7, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da bicicleta elétrica seguia pela Avenida Antônio Quintino Cunha, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Rua Antônio P. Coelho, foi atingido pelo motociclista que trafegava no mesmo sentido.

De acordo com o motoqueiro, que trabalha numa vidraçaria, o condutor da bicicleta elétrica virou a esquerda para acessar a via sem ligar a seta, não tempo de frear nem desviar para evitar a colisão.

No choque, ambos sofreram ferimentos e foram socorridos ao pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).