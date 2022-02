De acordo com o Senador, o recurso na ordem de R$ 22,345 milhões para implantação do Projeto é oriundo de uma Indicação Parlamentar dele ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, para execução pelo IFRO.

Ele relembra que o Convênio entre o Instituto e o município foi assinado em dezembro passado e que as atividades práticas tiveram início naquele mesmo mês.

“E, já no início deste ano de 2022, temos o edital de chamamento de vagas para implantação do Projeto, publicado pelo IFRO. Além disso, este Projeto abrirá capacitação para cerca de mil servidores do município”, salienta o senador, em tom de comemoração.

Eixos do Projeto

A proposta de implantação de Cidades Inteligentes é um sonho antigo de Confúcio Moura, almejado desde quando foi prefeito de Ariquemes/RO, tanto que, como governador, sua administração teve grande foco na tecnologia; no Senado, tornou-se uma de suas principais bandeiras, e vem se transformando em uma realidade cada vez mais concreta.

O Projeto, frisa ele, consiste no desenvolvimento e implantação de soluções em cinco eixos: Educação, Saúde, Empreendedorismo e Inovação, Segurança e Governança.

Dentre os resultados, constam a informatização de no mínimo 10 Escolas e 10 Unidades de Saúde; criação de um Centro de Empreendedorismo e Inovação; implantação de uma Central de Videomonitoramento para a Segurança do Cidadão, com 100 câmeras de alta precisão de imagem em pontos estratégicos da cidade; implantação de um Sistema Informatizado de Documentação para a gestão da Prefeitura e a implantação de 10 Ilhas Digitais contendo computadores e internet livre para a comunidade.

“As soluções em Cidades Inteligentes são uma necessidade cada vez mais crescente, tanto para promover desenvolvimento sustentável (pela economia e otimização de recursos), quanto para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, que passam a contar com serviços mais ágeis, práticos, localizados, acessíveis, modernos e ajustados às suas necessidades”, observa o supervisor do Projeto, professor Sergio Francisco Loss Franzin

De acordo com o supervisor do Projeto, também serão entregues três aplicativos de celular: um na área da educação, oportunizando aos alunos, professores e familiares acompanhar o desenvolvimento escolar; um na área de saúde, que possibilitará ao cidadão gerenciar suas necessidades, como os agendamentos de consulta; e outro de segurança do cidadão, que permitirá enviar fotos e pequenos vídeos relacionados a riscos de segurança.

“A Prefeitura será assessorada na elaboração do seu Plano Diretor para Cidade Inteligente, a fim de dar continuidade ao Projeto, que tem duração inicial de implantação por 36 meses”, explicou Loss.

O reitor do IFRO, Uberlando Tiburtino Leite, destaca que o IFRO tem investido massivamente em projetos de desenvolvimento tecnológico. Para ele, este apoio do senador Confúcio Moura é uma estratégia primordial para que Rondônia, especialmente nos municípios do interior, possa avançar na implantação de soluções inteligentes como as que estão sendo propostas.

O senador finaliza com a observação de que, por meio do Projeto Cidades Inteligentes, serão adquiridos computadores e câmeras de videomonitoramento modernas, dentre outros equipamentos e materiais necessários às atividades da Prefeitura e atendimento à população. Todas as soluções tecnológicas desenvolvidas pelo IFRO serão cedidas à Prefeitura para uso gratuito, por tempo indeterminado.

O que são Cidades Inteligentes?

São cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentáveis, em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, que atuam de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede, promovem o letramento digital, a governança e a gestão colaborativas e utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos, criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, garantindo o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da informação e comunicação. (CARTA BRASILEIRA DE CIDADES INTELIGENTES, 2020).