O contribuinte de Parecis, na região da Zona da Mata, teve que custear, em 2021, várias viagens de parlamentares do Município para diversos destinos, com deslocamentos supostamente destinados a trazer recursos ou outros benefícios para a cidade.

Não há uma prestação de contas exata e confiável acerca de quais seriam os tais “recursos e benefícios” resultantes das viagens, mas pelo menos com relação aos gastos de verbas com diárias, as leis de transparência os obrigam a apresentar relatório acerca de quanto e como o dinheiro foi gasto.

E as informações no Portal da Transparência, traduzidas através de matéria do Extra de Rondônia, vão servir para que os moradores e contribuintes do Município tenham detalhes sobre como foi gasto mais de R$ 200 mil em despesas de viagens pela Câmara Municipal.

Conforme pesquisa feita pelo site, do volume total de despesas com viagens, que alcança exatos R$ 202.500,73, perto de R$ 180 mil foi consumido pelos vereadores. A diferença entre os dois valores se deve ao fato que, eventualmente, a Câmara também investiu verbas em viagens de servidores, normalmente para participar de cursos de capacitação.

Ou seja, do bolo, 10% do dinheiro aplicado foi em viagens que realmente podem ser plenamente justificadas e foram proveitosas, enquanto a respeito dos outros 90% há controvérsias.

Ao todo, os nove vereadores de Parecis gastaram R$ 178.148,39 em suas andanças por aí afora, tendo como destinos mais comuns destas viagens Porto Velho e Brasília, e a motivação seria gestões políticas com deputados, senadores e órgãos das administrações federal e estadual. Como não há muitos mecanismos de controle acerca da necessidade de tais viagens, o cidadão meio que tem de acreditar na palavra dos “parlamentares-turistas”.

RANKING DOS GASTOS

Entre os nove edis, o recordista em gastos com viagens é, de longe, o presidente Donizete Vítor, que sozinho ficou com 20% do volume total de gastos, ou seja, R$ 35.880,00.

Em seguida vem Luiz Carlos Valentin, que gastou R$ 21.007,10, seguido de perto por Gelson Ferreira, que precisou de R$ 18.820,10 para bancar suas viagens por conta dos impostos recolhidos da população.

João Leopoldo vem em seguida, com despesas na ordem de R$ 15.400,00; depois Dezaias de Souza, com R$ 15.400,00; tendo Ivan de Paula na sequência, com gasto de R$ 13.850,00; e Josivaldo Abrantes vindo logo depois, gastando R$ 11.723,80.

Abaixo dos dez mil gastos no ano estão Sérgio Leão (R$ 7.800,00) e o que menos viajou, Bruno Ribeiro, com despesa de R$ 2.670.

Os números são estes a agora cabe a população refletir se tal verba foi realmente bem-aplicada e, se for o caso, questionar por que há tanta discrepância entre os gastos de um e outro parlamentar, posto que a diferença entre o que mais gastou e o que menos consumiu é de quase quinze vezes.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A RELAÇÃO TOTAL DOS GASTOS DO LEGISLATIVO: