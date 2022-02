Após conversa telefônica do deputado Federal Mauro Nazif, junto com Charles Alves, presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Rondônia (SINDERON); Célia, do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado de Rondônia (SINDSAÚDE); Mirtez, Sindicato dos Trabalhadores no Poder Executivo do Estado de Rondônia (SINTRAER) e Flávia, do Sindicato Médico de Rondônia (SIMERO), Conselheiro Francisco Carvalho, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), foi suspenso nesta sexta-feira 04, o ponto eletrônico dos servidores municipais de Porto Velho, em virtude da gravidade do surto da pandemia de covid- 19, que vem contaminando os servidores.

“A conversa com o conselheiro Francisco Carvalho do TCE, foi para trazer isonomia frente a decisão tomada recentemente pelo próprio TCE referente aos servidores do estado. No começo da semana, conseguimos a suspensão do ponto eletrônico para os servidores da saúde do estado, agora o TCE decide pela suspensão do ponto eletrônico para todos os servidores do município de Porto Velho. É muito importante tratarmos a todos os servidores com isonomia durante esta crise, e tentar diminuir ao máximo o risco de contágio pela covid”, disse Nazif.