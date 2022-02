A Câmara de Vereadores de Vilhena definiu os membros das comissões permanentes que atuarão em 2022. A eleição aconteceu durante a 1ª sessão ordinária, na manhã desta terça-feira (8).

De acordo com o Regimento Interno, as comissões permanentes têm por objetivo analisar assuntos submetidos ao seu exame e manifestar opiniões. Além disso, as comissões podem preparar, por iniciativa própria ou indicação do plenário, proposições atinentes à sua especialidade.

Ao todo, são quatro comissões permanentes, compostas por três membros cada. Após a eleição, os vereadores devem se reunir para definirem a função dos membros, o que deve ser feito nos próximos dias.

Após a eleição, a composição das comissões permanentes foi definida da seguinte forma:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR: Wilson Tabalipa (PV), Pedrinho Sanches (Avante) e Professora Vivian Repessold (PP).

Comissão de Finanças e Orçamento – CFO: Clerida Alves (Avante), Nica Cabo João (PSC) e Sargento Damassa (Pros).

Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte, Saúde e Assistência Social – CECTESAS: Samir Ali (Podemos), Zeca da Discolândia (PSD) e Dhonatan Pagani (PSDB).

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Meio Ambiente, Terras, Indústria e Comércio – COSPAMATIC: Zé Duda (PSB), Zezinho da Diságua (PSD) e Ademir Alves (DEM).