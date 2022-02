O deputado estadual Luizinho Goebel (PV), lamenta e emite nota de pesar em decorrência do falecimento do amigo e ex-assessor parlamentar Derli Dutra, aos 72 anos, na tarde desta terça-feira, 08.

Derli que trabalhou também como assessor no governo de Ivo Cassol e do deputado Luizinho Goebel, foi uma pessoa de grande influência na política do Cone do Estado.

Derli teve um acidente vascular cerebral (AVC) e estava internado no Hospital Regional de Vilhena, depois foi diagnosticado com Covid-19 e teve seu quadro pulmonar comprometido sendo intubado na UTI de Vilhena.

“É um momento de tristeza e de dor que toma conta dos familiares e amigos deste grande homem que procurou servir a comunidade. Externo o meu sentimento de pesar, e rogo a Deus que conforte aos familiares e amigos que ele soube fazer ao longo de sua vida”.

Ficam recordações de um grande homem maravilhoso que deu e ensinou muito a todos nós. Aos seus queridos familiares deixo os meus sinceros pêsames.