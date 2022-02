Nesta terça-feira (8) a deputada Rosangela Donadon (PDT) emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do vilhenense Sidney Chiconi Júnior, de 28 anos.

Ele faz parte de uma família pioneira de Vilhena que muito contribuiu com desenvolvimento da região. Ele passou a infância e adolescência em Vilhena e atualmente morava em Ariquemes.

Veja a nota na íntegra:

É com profundo pesar que recebi a notícia do vilhenense Sidney Chiconi Júnior, um jovem alegre e prestativo. Neste momento de tristeza, me uno em oração aos seus familiares e amigos e expresso as minhas mais sinceras condolências.