Acidente envolvendo um carro Fiat Uno com placa de Cerejeiras e um Ford Ka aconteceu no final da manhã desta terça-feira, 8, no centro de Vilhena.

De acordo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do Fiat Uno trafegava pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando foi atingido pelo veículo Ford Ka que transitava no mesmo sentido.

No choque, o motorista do Ford Ka perdeu o controle de direção e capotou. Não houve feridos, apenas danos materiais.

